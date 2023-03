Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Schultoilette; Betrugsdelikt; Kind in Bempflingen angesprochen - Klarstellung des PP Reutlingen; Radfahrer gestürzt

Brand in Schultoilette

Rauch aus der Jungentoilette in der Sporthalle einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße in Hohbuch hat am Mittwochmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen zwölf Uhr bemerkte eine Lehrerin den Rauch aus der Toilette, worauf sie die Feuerwehr alarmierte und begann, die Sporthalle zu räumen. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 22 Feuerwehrleuten angerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Ein Schüler hatte offenbar zuvor Toilettenpapier in Brand gesteckt, wobei durch die Flammen auch Kunststoffteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (rn)

Nürtingen (ES): Über Messengerdienst betrogen

Eine Bürgerin aus Nürtingen ist am Dienstag vom Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau erhielt am Morgen eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihr vermeintlicher Sohn ausgab. In der Nachricht gaukelte der selbsternannte Sohn vor, dass sein altes Smartphone defekt sei und er dringend Geld für eine ausstehende Rechnung benötige. Wie gebeten, überwies die Frau daraufhin einen vierstelligen Geldbetrag auf ein ausländisches Konto. Als die Kriminellen erneut Geld verlangten, flog der Betrug auf. (rn)

Bempflingen (ES): Kind angesprochen - Klarstellung des PP Reutlingen

Derzeit werden Informationen verbreitet, wonach in Bempflingen und Umgebung unbekannte Männer aus Fahrzeugen heraus Kinder angesprochen und mit Süßigkeiten und Kuscheltieren angelockt haben sollen. Den derzeitigen, polizeilichen Ermittlungen zufolge soll am Dienstagmittag ein Neunjähriger auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem ca. 60-jährigen Autofahrer angesprochen worden sein. Dem Jungen wurde offenbar angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Dies lehnte das Kind ab, worauf der Unbekannte seine Fahrt fortsetzte. Zu weiteren Handlungen, irgendwelchen Übergriffen oder Straftaten seitens des Autofahrers kam es nicht. Kuscheltiere oder Süßigkeiten wurden ebenso nicht angeboten. Auch wenn der Hintergrund des Ansprechens im vorliegenden Fall bisher noch nicht abschließend geklärt werden konnte, so ist ein harmloser Hintergrund nicht auszuschließen. So haben zum Beispiel Ermittlungen zu einer Meldung Ende Februar in Plochingen ergeben, dass dort ein Mann Kindern tatsächlich Schokolade übergeben hatte - aber im Beisein des Vaters der Kinder. Dennoch nimmt die Polizei solche Hinweise sehr ernst und geht diesen nach, warnt aber auch vor Panik, die durch die Verbreitung von ungeprüften Sachverhalten bspw. über WhatsApp-Gruppen entstehen kann. Oft kommt es im Nachgang einer derartigen Meldung zu einem Anschwellen von Hinweisen. Dabei werden auch Abläufe geschildert, die von anderen Ereignissen, Ängsten und der Fantasie von Kindern beeinflusst sind und sich oft nicht bewahrheiten. Im vorliegenden Fall steht der Polizeiposten Neckartenzlingen in engem Austausch mit der Schule sowie der Gemeinde Bempflingen. (mr)

Balingen (ZAK): Von Fahrrad gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 72-Jähriger am Mittwochvormittag beim Sturz von seinem Fahrrad erlitten. Der Senior war gegen 10.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Radweg entlang der Längenfeldstraße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rn)

