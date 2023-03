Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall in Dettingen/Teck

Reutlingen (ots)

Dettingen/Teck (ES): Kind von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen hat ein achtjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Teckstraße erlitten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Junge kurz vor 18 Uhr im Bereich einer dortigen Bushaltestelle hinter einem haltenden Bus offenbar unvermittelt auf die Straße gerannt. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 35 Jahre alten Frau, die mit ihrem Wagen auf der Straße in Richtung Dettingen unterwegs war. Der Achtjährige wurde von dem Wagen überrollt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schock. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ihr Wagen wurde mit einem Sachschaden von rund 500 Euro abgeschleppt. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallstelle konnte kurz vor 22 Uhr wieder freigegeben werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell