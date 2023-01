Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad und Bekleidung aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Bei zwei Kellereinbrüchen in Erfurt entwendeten Unbekannte ein Fahrrad und mehrere Kleidungsstücke. Wie die Geschädigten der Polizei am Dienstag berichteten, verschafften sich die Einbrecher in der Adam-Ries-Straße Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort stahlen sie aus einem Fahrradraum ein schwarzes Citybike der Marke "Cannondale" vom Typ "Bad Boy 1" im Wert von etwa 1.300 Euro. Auch in der Huttenstraße suchten die Diebe die Keller eines Mehrfamilienhauses auf und entwendeten aus einer Kellerbox u. a. einen Trainingsanzug, eine Sportjacke und eine Jeans im Wert von knapp 500 Euro. In beiden Fällen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein. (DS)

