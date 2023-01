Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Betrüger ergaunern rund 2.900 Euro + Tür hält stand + E-Bikes gestohlen + Audi beschädigt + in Wohnhaus eingebrochen + durch Küchenfenster eingedrungen +

Friedberg (ots)

Friedberg- Betrüger ergaunern rund 2.900 Euro

Auch in dieser Woche waren sogenannte Whatsapp-Betrüger wieder erfolgreich. Dienstagnachmittag (17.01.2023) kontaktierten sie einen Senior per Messenger. Sie gaukelten dem Mann vor, die Tochter des Geschädigten zu sein, die eine neue Telefonnummer habe. Des Weiteren täuschte die vermeintliche Tochter eine Notlage vor, woraufhin der 63-Jährige rund 2.900 Euro überwies. Die Polizei warnt alle Bürgerinnen und Bürger vor dieser Betrugsmasche. Wer solche Nachrichten von vermeintlichen Familienmitgliedern oder nahestehenden Menschen erhält, sollte unter keinen Umständen Geld an ein Bankkonto überweisen - egal ob im In- oder Ausland. Stattdessen sollte versucht werden, diese oder auch andere Familienmitglieder telefonisch über die bislang bekannte Nummer zu kontaktieren und zunächst über den Sachverhalt zu sprechen. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, sollte der Chatverlauf nicht gelöscht und die Polizei verständigt werden.

Bad Nauheim: Tür hält stand

Eine Glasschiebetür im Eingangsbereich der Apotheke in der Friedrichstraße hielt den Einbruchsversuchen Unbekannter stand. Die Tür verzog sich, die Diebe gelangten jedoch nicht in die Apotheke. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Zeugenhinweise zu den bisher Unbekannten, die sich zwischen Dienstag (17.01.2023), 18:30 Uhr und Mittwoch (18.01.2023), 09:00 Uhr an der Apothekentür zu schaffen machten, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim- E-Bikes gestohlen

Ein Einbruch in ein Ladengeschäft wurde der Polizei in der vergangenen Nacht (19.01.2023) gegen 03:45 Uhr gemeldet. Unbekannte hatte die Scheibe des Ladens in der Steinkopfstraße eingeschlagen und waren durch diese in das Geschäft hineingeklettert. Samt E-Bikes und Fahrradzubehör machten sie sich aus dem Staub. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ladens in der Steinkopfstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim- A5 beschädigt

Auf dem Parkdeck in der Schwalheimer Straße trieben Unbekannte Kratzer und Dellen in die Motorhaube eines weißen Audis ein. Der A5 stand zwischen 08:00 Uhr am Mittwochmorgen (18.01.2023) und 12:00 Uhr in dem dortigen Parkhaus. In diesem Zeitraum verursachten die Vandalen offenbar mit einem spitzen Gegenstand den 1.000 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Gedern-Wenings: in Wohnhaus eingebrochen

Gestern (18.01.2023), zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße auf und drangen in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchwühlten die Diebe sämtlich Räume. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Glauburg-Glauberg: durch Küchenfenster eingedrungen

Diebe machten sich an einem Fenster eines Wohnhauses zu schaffen. Offenbar mit massiver Gewalt brachen sie das Küchenfenster auf und drangen in das Einfamilienhaus ein. Die Unbekannten durchsuchten in allen Räumen Schränke und Kommoden. Offensichtlich hatten es die Diebe auf Bargeld abgesehen. Im Anschluss flüchteten sie durch den Garten in Richtung Feld. Die Reparatur des Fensters wird 1.000 Euro kosten. Der Wert des Diebesgutes kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind am Mittwochabend (18.01.2023) zwischen 18:30 Uhr und 22:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Heiligen Berg" aufgefallen?

Kerstin Müller, Pressesprecherin

