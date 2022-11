Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag (10. November) gegen 06:50 Uhr auf der Kölner Straße ereignet. Dabei befuhren ein 21-jähriger Pkw-Fahrer sowie eine 34-jährige Autofahrerin hintereinander die Straße und beabsichtigten, nach links auf die Straße "Am Zollstock" einzubiegen. Aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel bremste der 21-Jährige sein Fahrzeug ab. Die ihm folgende 34-Jährige fuhr auf das vor ihr haltende Auto auf. Durch den Aufprall wurden sowohl der 21-jährige Fahrer als auch sein 16-jähriger Beifahrer verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell