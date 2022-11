Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Keine Hinweise auf "Ansprechen von Kindern" in Attendorn

Attendorn (ots)

Die sozialen Medien sind dazu geeignet, möglichst viele Menschen zu erreichen. Nachrichten lassen sich schnell verbreiten. Einmal eingestellte Nachrichten lassen sich allerdings nicht mehr kontrollieren. Was ursprünglich vielleicht gut gemeint war, kann eine ungewollte Entwicklung nach sich ziehen. Nachrichten, bei denen es um Kinder geht, verbreiten sich besonders schnell und bleiben oftmals nicht regional. Häufig erzeugen sie einen "Stille Post" Effekt" und bewirken Ängste und Unsicherheiten, die weder beabsichtigt waren noch gerechtfertigt sind.

Die Nachricht wird gelesen und verbreitet sich schnell weiter - zumeist im guten Glauben unreflektiert und ohne Recherche - andere sollen ja gewarnt werden.

Aber, ist das überhaupt gerechtfertigt? Ist an der Nachricht überhaupt etwas dran? Kommt die Nachricht von einer amtlichen Stelle z. B. von der Polizei? Gibt es von den Behörden gleichlautende Nachrichten?

Aktuell kursieren in den sozialen Netzwerken Mitteilungen über das Ansprechen von Kindern im Raum Attendorn. Der Polizei ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht bekannt, dass hier in der jüngsten Vergangenheit Kinder an der Schule bzw. auf dem Schulweg in Attendorn von einem Mann in einem schwarzen Lieferwagen angesprochen worden sind.

Sollten Bürgerinnen und Bürger hierzu jedoch konkrete Angaben machen können, bittet die Kreispolizeibehörde Olpe um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nummer 02761 - 9269 -0.

Die Polizei nimmt solche Meldungen sehr ernst und geht sämtlichen Mitteilungen nach!

Die Polizei bittet aber auch darum, nur behördlich bestätigte Nachrichten dieser Art weiter zu verbreiten. Jeder Bürger und jede Bürgerin darf sicher sein, dass die Polizei die Bevölkerung immer dann informiert, wenn sich aus den Ermittlungen und Befragungen auch nur ansatzweise ergibt, dass eine Gefahr besteht. Die Polizei rät grundsätzlich und unabhängig von einem Vorfall, Kinder im Umgang mit Fremden vorzubereiten.

Weitere Informationen und Handlungsempfehlungen hält die Kreispolizeibehörde Olpe auf ihrer Website bereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell