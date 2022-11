POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

Wenden (ots) - Am Dienstag (8. November) hat sich auf der Bachstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Fußgänger und einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin ereignet. Dabei befuhr die Autofahrerin mit ihrem Auto die Straße in Fahrtrichtung Hünsborn. Zeitgleich kehrte ein 85-Jähriger mit einem Besen den Gehweg zur Fahrbahn hin. Der Pkw berührte den Senior am Arm und an der Hüfte, sodass dieser stürzte. Der ...

mehr