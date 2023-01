Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kripo vollstreckt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse

u.a. Waffen und Drogen sichergestellt + Wohnungsdurchsuchung nach Drohung mit Schusswaffe + Diesel aus LKW gepumpt + E-Bike aus Garage gestohlen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 16.01.2023

Wetteraukreis: Kripo vollstreckt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse / u.a. Waffen und Drogen sichergestellt

Am Donnerstag (12.01.) vollstreckte die mittelhessische Kriminalpolizei aufgrund des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, sowie Waffengesetz in Nidda, Ranstadt und Gedern insgesamt vier durch das Amtsgericht in Gießen erlassene Durchsuchungsbeschlüsse.

Im Rahmen der Maßnahmen, bei denen auch Spezialkräfte zum Einsatz kamen, stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter diverse verbotene Gegenstände (u.a. Wurfstern, Faustmesser, Morgenstern, Schlagring) mehrere Waffenteile, Munition, kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie einige Datenträger und Mobiltelefone.

Das Ermittlungsverfahren war zuvor ins Rollen geraten, da die Polizei Hinweise darüber erhalten hatte, dass die Tatverdächtigen, die einer rechten Gruppierung angehören sollen, Waffen und Drogen besäßen. Dieses richtet sich gegen zwei 33 und 49 Jahre alte Männer aus dem Wetteraukreis sowie gegen einen 35-Jährigen aus Thüringen.

Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Gegen den 35-jährigen Thüringer führt die Staatsanwaltschaft in Erfurt die Ermittlungen.

Büdingen: Wohnungsdurchsuchung nach Drohung mit Schusswaffe

Nachdem er am späten Donnerstagabend (12.01.) in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Fendt-Straße andere Bewohner bedroht und den Einsatz einer Schusswaffe angekündigt haben soll, vollstreckten in der Nacht zu Samstag (14.01.) Spezialkräfte der Polizei einen durch das Amtsgericht Gießen erlassenen Durchsuchungsbeschluss bei dem 18-jährigen Beschuldigten. Im Rahmen der nächtlichen Maßnahmen hatte man den Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen können und in dessen Wohnung eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann am frühen Morgen wieder entlassen.

Bad Nauheim: Diesel aus LKW gepumpt

Rund 300 Liter Diesel stahlen Diebe aus einem LKW in Bad Nauheim. Zwischen Freitagnachmittag (17.30 Uhr) und Samstagmorgen (6 Uhr) stand der Lastwagen in einer Parkbucht in der Straße "Am Taubenbaum". Unbekannte hatten den Tank des Fahrzeugs geöffnet und den Kraftstoff offenbar in mitgebrachte Behältnisse gepumpt. Dabei waren auch einige Liter auf die Fahrbahn gelangt. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Butzbach: E-Bike aus Garage gestohlen

Ein E-Bike von Bergamont (Typ: CB 400 Wave) entwendete zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr ein Dieb aus einer Garage in der Kleeberger Straße. Das schwarze Rad hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430.

