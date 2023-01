POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand einer großen Lagerhalle im Gewerbegebiet Rastede+++

Oldenburg (ots) - Am Dienstag, den 03.01.2023, gegen 17:10 Uhr, wurde in Augustfehn, in der Poststraße, aus einem nicht verschlossenem PKW eine Tasche entwendet. Der PKW hat nur für wenige Minuten unbeaufsichtigt vor der dortigen Apotheke geparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Apen zu melden: Telefon 04489/935880 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland PK Westerstede ...

