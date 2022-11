Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle mit Haftstrafen

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Samstag kurz nach Mitternacht einen 40- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war als Fahrgast in einem Bus der Firma "BERLINEKS" unterwegs nach Berlin. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/ Oder wegen Hehlerei mit Haftbefehl gesucht wurde. Er hat ein Jahr und 10 Monate Freiheitsstrafe abzusitzen. Des Weiteren besteht noch ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Ein 48- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am späten Sonntagabend durch die Gemeinsame Diensteinheit Vorpommern Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei MV und Bundeszollverwaltung) in der Ortslage Polzow angetroffen und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bonn aus dem Jahr 2017 zur Strafvollstreckung wegen Diebstahls in 5 Fällen. Es war eine Restfreiheitsstrafe von 821 Tagen zu vollstrecken. (Gesamtstrafe 4 Jahre/ 6 Monate) Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Stralsund.

