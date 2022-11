Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Verhaftung führt zur Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt

Pasewalk - Pomellen (ots)

Ein 32jährige polnischer Staatsangehöriger wurde durch Kräfte der bilateralen Deutsch-Polnischen Streife als Insasse in einem PKW mit deutscher Zulassung an der Anschlussstelle Penkun, im Bereich Zufahrt Agro Service kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwalt Nürnberg-Fürth aufgrund Vollrausches. Die zu zahlende Geldstrafe beträgt 800,- Euro plus 1469,30 Euro Kosten oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen. Der Pole konnte die erforderliche Geldstrafe sowie die Kosten nicht aufbringen und wurde somit in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

In diesem Zusammenhang wurde eine Ausschreibung zur Zwangsentstempelung des Kfz festgestellt. Diesen Vorgang übernahmen die Kollegen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern vor Ort.

