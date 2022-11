Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt gestohlenes Wohnmobil sicher

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten heute gegen 07:00 Uhr auf der Landesstraße 28 in der Ortslage Löcknitz, Höhe Gymnasium, einen FIAT Ducato Kastenwagen der Marke "Hymer Free 600".

Fahrer war ein 23- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Zur Kontrolle konnte der Mann keinen Fahrzeugschein vorweisen. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurden Manipulationsspuren festgestellt. Das Türschloss war augenscheinlich gewaltsam geöffnet worden (gestochen), ein sogenannter Überdrehschlüssel befand sich noch im Zündschloss. Das zweijährige Fahrzeug wurde vermutlich in Berlin gestohlen und hat einen Zeitwert von mindestens 50 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei MV abgegeben. Die zuständige Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob gegen den Polen Haftantrag gestellt wird.

