POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Rentner bedroht und erpresst - Polizei bittet um Hinweise (25.07.2022)

Immendingen (ots)

Ein Rentner ist am Montagmittag im Offenbachweg Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Unbekannte Täter reparierten ungefragt eine Gartenhütte auf dem Anwesen eines 85-jährigen Mannes. Anschließend forderten die Unbekannten dafür zunächst einen Betrag in Höhe von 500 Euro, erhöhten die Forderung jedoch kurzerhand auf 4.000 Euro. Nachdem der 85-Jährige den Betrag nicht anstandslos beglich, bedrohten ihn die unbekannten Täter, woraufhin der Senior 1.000 Euro in bar aushändigte. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Hinweise auf die unbekannten "Handwerker", die mit zwei Fahrzeugen mit polnischen Kennzeichen unterwegs waren geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0, zu melden.

