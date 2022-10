POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Hatten

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, ereignete sich in Wildeshausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 33-Jährige Frau aus Wildeshausen leicht verletzt wurde. Gegen 17:10 Uhr befuhr die 33-Jährige mit ihrem Ford die Visbeker Straße in Fahrtrichtung Wildeshausen. In Höhe eines Kreisverkehrs bremste sie ihren Pkw ab. Dies bemerkte ein 28-jähriger Mann ...

mehr