Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 27 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Am Heilbrunnen/Birnenweg erlitten. Eine 43-jährige Ford-Lenkerin war gegen 9.50 Uhr mit ihrem Pkw aus Richtung Sondelfingen kommend auf der Straße Am Heilbrunnen unterwegs. An der Einmündung zum Birnenweg bog sie mit dem Wagen nach links ab. Dabei geriet sie mit dem Ford auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit der 27-jährigen Fußgängerin, die im Begriff war, den Birnenweg in Richtung Sondelfingen zu überqueren. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung und Beobachtung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Sachschaden war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. (rn)

Filderstadt (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost von Sielmingen kommend auf die B27 in Richtung Stuttgart ereignet hat. Ein 33-Jähriger war gegen 8.25 Uhr mit seinem VW Passat auf der Zufahrt in Richtung Stuttgart unterwegs und erkannte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm zurückstaute. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit großer Wucht ins Heck eines vor ihm stehenden VW Golf eines 26-Jährigen. Dieser wurde dadurch auf einen davor stehenden Golf GTI einer 32-Jährigen und dieser wiederum auf einen weiteren, davor stehenden Mercedes GLC eines 60-Jährigen aufgeschoben. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Fahrerin des Golf GTI leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war aber nicht notwendig. Der Passat des Unfallverursachers und der VW Golf des 26-Jährigen wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an den vier Autos fiel mit insgesamt etwa 38.000 Euro beträchtlich aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Auffahrt für etwa eine Stunde gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu entsprechenden Behinderungen geführt hat. (cw)

