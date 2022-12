Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221226 1488 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

Am Sonntag (25. Dezember 2022) kam es in der Kaiserstraße zu einem Einbruch in einem Hotel. Zeugen meldeten den Einbruch. Die Polizei nahm einen 47-jährigen Mann fest.

Gegen 01:00 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass ein Mann die Eingangstür eines Hotels aufgebrochen habe und sich im Hotel befinde. Einige Augenblicke später betraten Polizeibeamte das Hotel durch die bereits geöffnete Eingangstür. Im Rezeptionsbereich des Hotels nahm die Polizei den Einbrecher fest. Durch die Videoaufnahmen des Hotels konnte der Tathergang dokumentiert und die Schilderungen der Zeugen verifiziert werden.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige entlassen. Er muss sich wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell