POL-F: 221226 - 1486 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Einbruch in Wohnung

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 22. Dezember 2022, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, in eine Wohnung in der Holbeinstraße ein. Auf der Rückseite des Gebäudes öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei fielen ihnen Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend EUR in die ...

mehr