POL-PPRP: Angerempelt, Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 08.02.2023 zwischen 12:05 Uhr und 12:15 Uhr stahl ein Unbekannter das als Navigationsgerät dienende Smartphone eines Paketzustellers aus dessen unverschlossenem Auto in der Seilerstraße. Der Täter entkam samt Beute unbemerkt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

mehr