Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Schutzhütte durch Brand zerstört

Am Montag, den 05.09.2022, gegen 22.00 Uhr, geriet die "Werner-Frank-Hütte" im Waldgebiet "Bräunersberg" bei Beilstein aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Anlage bestand aus zwei getrennten Gebäuden. In der größeren Hütte befanden sich diverse Geräte zur Holzbearbeitung, unter anderem ein Stromaggregat, sowie rund 5 Kubikmeter hochwertige Eichenholzbretter. In der kleineren Hütte befand sich eine Küche für Waldarbeiter. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, ein Übergreifen auf das umliegende Waldgebiet konnte nach 3-stündigen Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Durch das Feuer wurden die beide Hütten komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro beziffert. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell