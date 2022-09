Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker blieb am Samstagabend an einem Zaun in Walldürn hängen und flüchtete. Vermutlich fuhr der Täter gegen 21 Uhr bis 21.30 Uhr mit einem dunklen Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen Gartenzaun in der Schmalgasse. Dort hinterließ er einen Schaden von rund 2.000 und flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mudau: Person mit Messer angegriffen.

Ein 67-Jähriger verletzte am Sonntagabend in Mudau einen anderen Mann mit einem Messer. Die beiden Personen befanden sich gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Nach einer verbalen Auseinandersetzung nahm der 67-Jährige ein Messer und stach in Richtung des anderen Gastes. Hierdurch verletzte er ihn leicht. Eine Fahndung nach dem Täter lief zunächst erfolglos. Später meldete sich der 67 Jahre alte Mann aber beim Polizeirevier Buchen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Das Messer wurde sichergestellt und der Mann nach Beendigung der Maßnahmen entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Buchen / Walldürn: Zwei Einbrüche in Reisecenter

Am Wochenende brachen Unbekannte gleich in zwei Reisecenter in Walldürn und Buchen ein. Die Täter verschafften sich zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 13.30 Uhr am Sonntag Zutritt zur Filiale in der Walldürner Hauptstraße. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schlüssel. Es entstand Sachschaden an der Tür in Höhe von rund 500 Euro. Vermutlich im Anschluss daran drangen die Einbrecher in die Filiale in der Buchener Marktstraße ein. Dort wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell