POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2022

Landkreis Heilbronn

Leingarten-Großgartach: Holzlager in Brand geraten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.20 Uhr, gerieten in Leingarten ca. 70 Festmeter Brennholz, sogenanntes Polterholz, in Brand. Dieses war auf einer Freifläche im Gewann Lützfeld, südlich der Ortsrandlage Großgartach, gelagert. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr verbrannte ein Großteil des Holzes. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Da der Verdacht einer Brandstiftung besteht, sucht das Polizeirevier in Lauffen, Tel. 07133 2090, nach Zeugen, die zur Aufklärung des Brandes beitragen können.

Eppingen-Elsenz: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dresdner Straße in Eppingen-Elsenz ein. Nachdem sie eine Türe aufgehebelt hatten, gelangten sie in das Gebäude. Die Einbrecher konnten dort Schmuck sowie eine Kamera mit Zubehör vorfinden. Der Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Die Polizei in Eppingen, Tel. 07262 60950, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.

Eberstadt: Scherz führte zu großem Polizeieinsatz

Ein Junggesellinnenabschied sorgte am Samstagvormittag bei Eberstadt für einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen. Im Bereich eines Waldparkplatzes beobachtete eine Zeugin, dass sich mehrere Personen mit aufgesetzten Masken und Sturmhauben an einem VW Bus aufhielten und dabei auch eine Person offensichtlich mit einer nicht näher bekannten Waffe bedrohten. Aufgrund der richtigerweise erfolgten Mitteilung der Zeugin wurden mehrere Polizeistreifen aus Weinsberg, Neckarsulm und Öhringen zur Fahndung eingesetzt. Letztendlich konnte der VW Bus auf dem Parkplatz eines Discounters in Eberstadt festgestellt und überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem von der Mitteilerin beobachteten Geschehen um einen Scherz bei einem Junggesellinnenabschied handelte. Die Polizei prüft nun, inwieweit die dabei beteiligten Personen für die Bezahlung des Polizeieinsatzes aufkommen müssen.

Main-Tauber-Kreis

Wertheim-Waldenhausen: Bei Mäharbeiten Flächenbrand verursacht.

Einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz verursachte ein Flächenbrand am Freitagmittag im Bereich Wertheim-Waldenhausen. Gegen 14.30 Uhr waren drei Arbeiter damit beschäftigt, in einer Hanglage an der L 506 mit Motorsensen Gras in einem Landschaftsschutzgebiet zu mähen. Vermutlich aufgrund eines Funkenschlages während des Mähens entzündete sich das trockene Gras. Den Arbeitern gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften am Brandort. Die Löscharbeiten waren aufwändig und erst gegen 17.00 Uhr beendet. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Polizei den Verkehr auf der L 506 regeln. Letztendlich war auf dem ehemaligen Weinberggelände eine Fläche von ca. 5 000 qm von dem Brand betroffen.

Hohenlohekreis

Schöntal: Frontalzusammenstoß - Zwei Schwerverletzte

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, war eine 76-jährige Ford-Lenkerin auf der L1025 von Westernhausen in Richtung Bieringen unterwegs. In einer langgestreckten Linkskurve geriet die 76-Jährige aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen den entgegenkommenden Opel Astra einer 64-Jährigen. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Die Fahrerin des Ford erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Auch sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Während der Sachschaden an dem Ford auf ca. 8 000 Euro geschätzt wird, beläuft sich der Schaden an dem Opel auf ca. 5 000 Euro.

Niedernhall: In Kirche eingebrochen

Von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 09.15 Uhr, brachen Unbekannte in die katholische Kirche in Niedernhall ein. Nach dem Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Kirchengebäude. Sie durchsuchten dieses und stahlen unter anderem einen Tabernakel-Schlüssel. Nachdem die Unbekannten das Gebäude wieder verlassen hatten, versuchten sie noch ein Regenfallrohr abzumontieren, was jedoch misslang. Die Einbrecher richteten ein Schaden von mehreren Tausend Euro an. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 1 000 Euro. Die Polizei in Künzelsau, Tel. 07940 9400, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.

Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim-Schweinberg: Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein siebenjähriger Junge bei einem Unfall am Freitagmittag in Schweinberg. Das Kind fuhr gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem abschüssigen Weg in Richtung Königheimer Straße. Beim Linksabbiegen in diese Straße missachtete der Junge die Vorfahrt eines von links kommenden Linienbusses. Bei dem Zusammenprall mit dem Bus erlitt das Kind, das einen Schutzhelm getragen hatte, so schwere Verletzungen, dass es mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. In dem Linienbus wurde niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro.

