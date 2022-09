Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Versuchter Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag ein Pkw in Bad Mergentheim aufzubrechen. Passanten beobachteten gegen 0.50 Uhr wie sich drei Personen an einem in der Eddelfinger Straße geparkten Auto zu schaffen machten. Als diese angesprochen wurden, liefen die Männer in Richtung der Weinsteige davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Tauberbischofsheim: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Ein betrunkener 40-Jähriger war am späten Donnerstagabend mit seinem E-Scooter in Tauberbischofsheim unterwegs. Der Mann befuhr um 20.40 Uhr die Gartenstraße und die Richard-Trunk-Straße, als er durch eine Polizeistreife angehalten wurde. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass der E-Scooterfahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 2,4 Promille. Daraufhin ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wird der Vorfall vermutlich Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis haben.

Wertheim-Reichholzheim: Diebstahl aus einer Baustelle - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen dem 26. August und dem 31. August unbemerkt mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. Die Unbekannten begaben sich zwischen Freitag, 13.15 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, zu der Baustelle im Neubaugebiet im Bereich der Straße "Am Felder" in Wertheim-Reichholzheim. Dort entwendeten sie aus dem Bau mehrere Elektrogeräte und Maschinen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Creglingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte verursachte bereits am 25. August einen Verkehrsunfall in Creglingen und flüchtete anschließend. Gegen 10.50 Uhr prallten zwei Radfahrer, eine 68-jährige Frau und ein unbekannter Mann, auf dem Radweg in der Bad Mergentheimer Straße zusammen. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Verursacher beleidigte die Frau und fuhr nach dem Unfall weiter. Der andere Radfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- Circa 60 Jahre alt - Lange graue Haare - Grauer Bart - Brille - Kurze schwarze Radlerhose und oberkörperfrei - Ungepflegtes Erscheinungsbild - Schwarzes Mountainbike

Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Wertheim: Kfz-Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Autokennzeichen in Wertheim-Wartberg. Im Zeitraum von 16 Uhr und 10 Uhr rissen die Täter das Kennzeichen eines blauen Toyota Prius, der im Berliner Ringe geparkt war, ab. Das Polizeirevier Wertheim bittet Zeugen sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

