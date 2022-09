Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach: Pedelecs aus Gartenhütte gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag zwei Pedelecs aus einer Gartenhütte in Neckargerach. Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag brachen die Täter die Gartenhütte auf einem Grundstück in der Straße "Hasenacker" auf. Auch ein Fahrradschloss mit dem die Pedelecs, der Marken Cube Stereo in grau/grün und Canyon Neuron in grau/pink, gesichert waren, hielt die Diebe nicht auf. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 zu melden.

Walldürn: Zeugen nach Diebstahl von Terrassengarnitur gesucht

Zwei Terrassengarnituren im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in Walldürn. Die Möbel standenauf dem Schlossplatz am Rathaus in der Burgstraße , bevor sie zwischen 22 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Mittwoch unerlaubt mitgenommen wurden. Zeugen, die gesehen haben, wie die Garnituren entwendet wurden oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

