Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Motorradfahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 19-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall am frühen Sonntagabend in Wüstenrot. Die junge Frau war mit ihrer Kawasaki Ninja gegen 17.30 Uhr auf der Frankenstraße unterwegs, als sie vermutlich zu spät erkannte, dass der vor ihr fahrende 60-jährige Mercedes-Lenker sein Auto verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Motorradfahrerin kollidierte mit dem Heck des Mercedes. Sie wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Ilsfeld: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine unbekannte Person am Freitagvormittag mit ihrem Fahrzeug einen Seat Alhambra in Ilsfeld. Der Seat war zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in dem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Robert-Mayer-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum muss der oder die Unbekannte den Unfall verursacht haben. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern und zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Das Polizeirevier Weinsberg ermittelt und sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Bad Friedrichshall: Unter Alkoholeinfluss und vermutlich zu schnell in der Kurve - Auto kollidiert mit Leitplanke

Über 1,2 Promille zeigte der Alkoholtest bei einem 21-jährigen Autofahrer in der Nacht auf Sonntag bei Bad Friedrichshall. Der junge Mann war gegen 23.15 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Landesstraße 1096 frontal mit der Leitplanke kollidiert. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit hatte der Audi-Lenker, der auf der B27 in Richtung Mosbach unterwegs war, an der Einmündung der L1096 die Gegenfahrbahn überfahren und war gegen die Fahrbahnbegrenzung geprallt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 21-Jährige musste in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes blieb ebenfalls bei den Beamten. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Er war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Mitarbeiter- und Kundenparkplatz in Neckarsulm beschädigte eine unbekannte Person am Freitag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Audi und flüchtete. Der Audi A1 war zwischen 6.15 Uhr und 17 Uhr auf der Parkfläche in der Rötelstraße abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der oder die Unbekannte das Fahrzeug. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr die Person einfach davon. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Neuenstadt: Auto überschlägt sich - 19-Jähriger schwer verletzt

Mit seinem Auto überschlagen hat sich ein 20-Jähriger am Samstagmorgen bei Neuenstadt. Der junge Mann war mit seinem VW Golf gegen 9 Uhr auf der L1096 von Oedheim in Richtung Neuenstadt unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen kollidierte der Golf mit einem Baumstumpf, wodurch er sich überschlug. Durch den Unfall wurde der 20-Jährige schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Bad Wimpfen: Exhibitionist in Bahn - Zeugen gesucht

Ein Mann entblößte sich am Freitagmittag vor einer 26-Jährigen in der Stadtbahn zwischen Bad Rappenau und Bad Wimpfen. Die Frau fuhr gegen 14.30 Uhr mit der Bahn der Linie 42 als der Mann, der auf dem Sitzplatz gegenüber von ihr saß, sein Glied zeigte. Die 26-Jährige schrie den Mann an, woraufhin dieser die Bahn an der Haltestelle Bad Wimpfen-Tal verließ. Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden: - Circa. 1,65 Meter groß - Schlanke Statur - Zwischen 30 und 40 Jahre alt - Kurze, dunkle Haare - Grünes T-Shirt - Blaue Jeans - Schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen

Der Polizeiposten Bad Wimpfen ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienlichen Angaben zu dem Vorfall oder der unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07063 93340 zu melden.

Neckarsulm: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in Neckarsulm beschädigte eine unbekannte Person am Freitag einen Seat und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwischen 6.15 Uhr und 15 Uhr war der Seat Leon auf dem Parkplatz neben der NSU-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte der oder die Unbekannte vermutlich beim Einparken den PKW. Die 26-jährige Besitzerin bleibt nun auf dem Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro sitzen, sollte der Verursacher oder die Verursacherin nicht gefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Lauffen: Ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Alkoholeinfluss am Steuer

Mit dem Auto im Straßengraben landete eine 28-Jährige am Samstagabend auf einem Feldweg bei Lauffen. Die Frau war gegen 21 Uhr auf einem geschotterten Feldweg im Gewann Hinterer Konsten beim Rückwärtsfahren mit ihrem Peugeot von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei der 28-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Hinzu kommt, dass die Peugeot-Lenkerin bereits ein behördliches Fahrverbot erteilt bekommen hatte und sie deshalb kein Auto hätte fahren dürfen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie musste mit den Beamten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Die 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Cleebronn: Mit Auto frontal gegen Hauswand - 22-Jähriger schwer verletzt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kollidierte ein 22-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem BMW frontal mit einer Hauswand in Cleebronn. Der junge Mann war gegen 16.15 Uhr auf der Rotbühlstraße in Richtung Frauenzimmern unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen die Hausecke prallte. Der BMW-Fahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Leingarten: Auto erfasst Fußgängerin - 76-Jährige leicht verletzt

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne hat ein 86-Jähriger am Freitagnachmittag in seinem Opel eine 76-jährige Fußgängerin in Leingarten-Großgartach übersehen. Der Fahrer des Opel Crossland kollidierte mit der Seniorin, als diese gegen 17.15 Uhr die Heilbronner Straße auf einem Fußgängerüberweg passieren wollte. Durch den Unfall erlitt die 76-Jährige leichte Verletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden mussten.

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer in der Nacht auf Montag bei einem Unfall mit einem Opel Astra in Heilbronn. Der Biker war gegen Mitternacht auf seiner Kawasaki auf der Wilhelmstraße in Richtung Charlottenstraße unterwegs. In der Kreuzung der Werderstraße mit der Wilhelmstraße fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Opel aus der wartepflichten Werderstraße in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem bevorrechtigten Motorradfahrer. Der 22-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Umspannwerk - Kupferdraht gestohlen

Kupferkabel entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Sonntag in Heilbronn-Böckingen. Die Täter flexten wohl die Schlösser von zwei Toren auf und gelangten so vermutlich mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in den Innenhof des Umspannwerks in der Heckenstraße. Hier entwendeten die Einbrecher mehrere Meter Kupferdraht. Die Höhe des Schadens und der Wert des Diebesguts sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweis auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem BMW einer 25-Jährigen wurde am Freitagmittag ein 25-Jähriger Radfahrer in Heilbronn schwer verletzt. Der Biker hatte mit seinem Rennrad gegen 15.30 Uhr wohl trotz roter Ampel die Otto-Konz-Brücke überquert. Dabei kollidierte der Radfahrer mit der an der grün zeigenden Ampel fahrenden BMW-Lenkerin und stürzte. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Brackenheim: Zeugen nach Unfallflucht durch mutmaßlichen Laster gesucht

Einen Schaden in bislang unbekannter Höhe verursachte vermutlich ein LKW oder ein ähnlich großes Fahrzeug zwischen 8.30 Uhr am Mittwoch und 8.30 Uhr am Donnerstag in Brackenheim-Meimsheim. Der Fahrer oder die Fahrerin kollidierte mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit dem Treppenaufsatz eines Gebäudes in der Lauffener Straße. Durch die Kollision auf eine Höhe von etwas über 1,50 Meter wurde der Treppenaufsatz aus dem Fundament gelöst und mehrere Zentimeter verschoben. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell