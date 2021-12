Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Positive Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz zum landesweiten Kontrolltag

Westpfalz (ots)

Gestern fand ein landesweiter Kontrolltag der kommunalen Ordnungsbehörden gemeinsam mit der Polizei zur Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden. Die Schwerpunkt-Kontrollen an diesem Tag ergänzen die ohnehin verstärkten Kontrollmaßnahmen im täglichen Dienst. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz fanden gestern in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei statt. Die Kontrollen wurden gemeinsam durchgeführt. Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums 577 Personen. Insgesamt wurden 141 Verstöße polizeilich festgestellt, davon 70 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 2 Verstöße gegen das Abstandsgebot, 57 Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung des ÖPNV und 11 Verstöße im Zusammenhang dem Betrieb von Gaststätten oder sonstigen Einrichtungen. Auch Impfzertifikate wurde mittels CovPassCheck überprüft. Hierbei wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. In einigen Fällen wurden Bürger auf die richtige Trageweise der Masken hingewiesen. Auf die entsprechenden Sensibilisierungen wurde überwiegend positiv reagiert. Bei Gesprächen, insbesondere an Einkaufsmärkten, merkte man der Bevölkerung den Ernst der Lage an. Insgesamt wurden die Kontrollmaßnahmen positiv aufgenommen und es herrschte ein hohes Maß an Akzeptanz. Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich weiter an die Corona-Regeln zu halten, um das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren zu können. |elz

