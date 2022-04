Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handydiebstahl auf Spielplatz

Bad Langensalza (ots)

Einem 12-jährigen Jungen stahlen Unbekannte am Mittwochmittag auf dem Wasserspielplatz in der Clara-Zetkin-Straße die Bauchtasche, in dem sich ein Handy befand. Eine Ortung des Gerätes führten die Polizisten in die Thamsbrücker Straße, wo das Handy, ein Huawei Smart 2010, aber nicht aufgefunden werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

