Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Gestürzter Radfahrer - Zeugen gesucht

Nachdem ein Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache stürzte, sucht die Polizei Tauberbischofsheim nach Zeugen des Unfallhergangs. Am Samstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, befuhr der 63-Jährige mit seinem Fahrrad die Oberbalbacher Straße in Unterbalbach. Auf Höhe der Kreuzung Kiesgärten/Oberbachtaler Straße/Burgwiesenstraße stürzte der Mann und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zur Ermittlung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Niederstetten: Reifen illegal entsorgt - Wer hat etwas gesehen?

In einem Waldstück am Eichholzweg in Niederstetten wurden circa 40 bis 50 Altreifen von einer unbekannten Person abgelegt. Zeugen, die vor Samstag, 17 Uhr, etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten und Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Weikersheim: Pkw nach Ausweichmanöver nicht mehr fahrbereit - Zeugen gesucht

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin musste am Freitag gegen 18.45 Uhr bei Niederstetten einem entgegenkommenden Kombi ausweichen. Eine Skoda-Fahrerin fuhr auf der Kreisstraße 2857 von Neubrunn in Richtung Laudenbach. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihr ein Kombi entgegen, der sich wohl teilweise auf der Fahrbahn der Skoda-Fahrerin befand. Die 22-Jährige wich nach rechts aus. Beim Ausweichen wurde der rechte vordere Reifen und die Felge des Skodas beschädigt. Danach war dieser nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise zum Hergang und dem Kombi geben können, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Külsheim: Verkehrskontrolle - Harley-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Sonntag wurden in Külsheim insgesamt 112 Krafträder und 14 Pkw im Rahmen einer Motorradkonzeption einer Verkehrskontrolle unterzogen. Von 8 bis 13 Uhr wurde neben dem technischen Zustand der Fahrzeuge auch ein Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer gelegt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten bei fünf Fahrzeugen Mängel fest und sprachen fünf Verwarnungen aus. Bei vier Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Zudem wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Ein Harley-Davidson-Lenker versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er vor der Kontrollstelle in einen Feldweg abbog. Nachdem eine Streife ihn zur Kontrollstelle begleitete wurde bei dem Mann ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Harley-Davidson-Fahrers zeigte sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Daraufhin musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen für 24 Stunden untersagt. Bei der Überprüfung seiner Harley-Davidson wurden mehrere teilweise erhebliche Mängel festgestellt, wodurch das Motorrad nicht mehr verkehrssicher war. Er muss nun damit rechnen, dass seine Maschine von der Zulassungsstelle stillgelegt wird und er nach Vorstellung seines Motorrads beim TÜV eine neue Betriebserlaubnis beantragen muss, bevor er es erneut zulassen kann.

Wertheim: Feuer bei Mäharbeiten

Vermutlich Funkenflug war die Ursache eines Brandes einer Wiese in Wertheim am Freitag gegen 14.30 Uhr. Mitarbeiter einer Firma, die landwirtschaftliche Dienstleistungen durchführt, mähten trockenes Gras mit einer Motorsense in den ehemaligen Weinbergen bei Waldenhausen. Dabei kam es beim Kontakt der Sense mit Steinen vermutlich zum Funkenflug, welcher das Feuer entfachte. Die Mitarbeiter versuchten die Flammen zu löschen. Dies gelang jedoch nicht und es entwickelte sich ein Feuer auf einer Fläche von circa 5.000 Quadratmetern. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher unbekannt. Während der Löscharbeiten, die bis circa 17 Uhr andauerten, wurde der Verkehr durch eine Streife geregelt.

Wertheim: Beschädigter Peugeot - Wer war es?

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, beschädigten Unbekannte in Wertheim einen geparkten Peugeot. Das Fahrzeug stand im "Berliner Ring" in Wartberg, als ihm der hintere Scheibenwischer abgerissen und der Tankdeckel aufgebrochen wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Ford überschlug sich

Ein 43-Jähriger kam mit seinem Pkw am frühen Freitagmorgen bei Wertheim von der Straße ab und überschlug sich. Ein Ford-Fahrer war gegen 4.30 Uhr auf der Kreisstraße von Urphar in Fahrtrichtung Böttigheim unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte der Ford eine Leitplanke. Anschließend fuhr das Fahrzeug eine Böschung hinunter, wobei es sich überschlug. Der 43 Jahre alte Ford-Lenker machte sich zunächst aus dem Staub und lies den Pkw zurück. Im Laufe des Tages meldete er sich bei der Dienststelle und gab sich als Verursacher zu erkennen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell