Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Mit Tesla vor Polizei geflüchtet; Brände; Einbruch

Reutlingen (ots)

Jugendliche bedroht und geschlagen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts ermittelt die Polizei gegen mehrere Unbekannte, die am Mittwochabend in der Wilhelmstraße vier Jugendliche angegangen haben sollen. Die vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren waren gegen 20.15 Uhr zu Fuß in der Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Vor einem Schuhgeschäft sollen sie von einer etwa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen und aus dieser heraus mit Messern bedroht worden sein. Anschließend soll sich einer der Angreifer an der Einkaufstasche des 15-Jährigen zu schaffen gemacht haben, worauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die vier Jugendlichen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die zwischenzeitlich geflüchtet waren, verlief ohne Ergebnis. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333, zu melden. (rn)

Reutlingen (RT): Rotlicht missachtet

Ein schadensträchtiger Unfall hat sich am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, auf der Straße Unter den Linden in Reutlingen ereignet. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem VW Caddy auf der Straße Unter den Linden und hielt an der Einmündung zur Gutenbergstraße aufgrund der Rot zeigenden Ampel zunächst an. Trotz der andauernden Rotlichtphase fuhr sie dann doch in den Einmündungsbereich ein, um nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte ihr Wagen mit dem Ford Fiesta eines 23-Jährigen, der in diesem Moment bei Grün von der Gutenbergstraße in Richtung Betzingen unterwegs war. Am VW entstand ein Schaden von 10.000 Euro, während der Schaden am Ford mit 15.000 Euro beziffert wird. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (gj)

Grabenstetten (RT): Unfall im Einmündungsbereich

Eine 33 Jahre alte Mitsubishi-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Uracher Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Pkw gegen 17.40 Uhr in Richtung Römerstein unterwegs, als sie den derzeitigen Ermittlungen zufolge im Bereich der Einmündung mit der Seestraße bremste und offenbar ohne zu blinken nach links abbog. Der hinterherfahrende, 23 Jahre alte VW-Lenker schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf den Mitsubishi auf. Die 33-Jährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen (ES): 45-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in der Schelztorstraße ereignet hat. Gegen 19.20 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, weil dort ein 45-Jähriger offenbar von etwa zehn, augenscheinlich Jugendlichen geschlagen worden sein soll. Der Mann erlitt dabei blutende Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter waren zwischenzeitlich geflüchtet. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3990-330. (rn)

Kirchheim (ES)/Stuttgart (S): Weißer Tesla flüchtet vor Polizei (Zeugenaufruf)

Mehrere Personen sind am Mittwochabend in einem weißen Tesla mit ES-Zulassung in Kirchheim vor der Polizei davongefahren. Eine Streife wollte das Fahrzeug gegen 18.48 Uhr in der Henriettenstraße kontrollieren. Die Fahrerin ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Anschließend bog sie nach rechts in die Steingaustraße ab und raste zum Teil mit über 100 km/h über die Nürtinger Straße in Richtung Kruichling. Die Fahrerin flüchtete im Anschluss durch den Kruichling hindurch, über die Zähringer Straße hinweg auf einen Feldweg und anschließend auf der K 1204 nach Lindorf. Dort bog sie nach rechts ab und raste über die Straße Im Brühl und danach die Oberboihinger Straße in den Wald in Richtung Oberboihingen davon. Da sich im Wald Spaziergänger befanden, wurde auf eine weitere Hinterherfahrt verzichtet und die Streife verlor den Wagen aus den Augen. Ermittlungen ergaben, dass der Tesla auf eine Mitwagenfirma zugelassen ist. Mit deren Hilfe konnte der Pkw in Stuttgart geortet und in der Wächterstraße verlassen aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu der Fahrerin dauern an. Das Polizeirevier Kirchheim bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Teslafahrerin gefährdet wurden, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. Es werden insbesondere ein Radfahrer sowie mehrere Kinder in Lindorf gesucht, denen der Wagen entgegenkam. (ms)

Kirchheim (ES): Flächenbrand an der Autobahn

Zu einem kleineren Flächenbrand zwischen der Autobahn und den Gleisen der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm sind am späten Mittwochnachmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Gegen 17.30 Uhr wurde Rauch neben der Böschung an der A 8 und dem Gleisbett gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Fläche von etwa 50 x 3 Metern kurz vor dem Albvorlandtunnel in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim mit einem Feuerlöscher die Flammen und konnte so eine Ausbreitung verhindern. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausgerückt war, konnte den Brand im Anschluss rasch ablöschen und die betroffene Fläche bewässern. (ms)

Beuren (ES): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein gestürzter Radfahrer am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 72-Jährige befuhr gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Balzholzer Straße in Richtung Ortsmitte Beuren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ins Schlingern und überschlug sich mit seinem Rad. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Filderstadt (ES): In Vereinshütte eingebrochen

In die Gartenhütte des Obst- und Gartenbauvereins ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Über mehrere aufgehebelte Türen gelangten der oder die Täter in der Zeit von Sonntag bis Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, in die Räumlichkeiten der Hütte im Gewann Zugmantel bei Sielmingen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 750 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dautmergen (ZAK): Nach Unfall Führerschein weg

Eine betrunkene Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Dautmergen ihren Führerschein abgeben. Eine 44-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem Renault auf der Dormettinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang wollte sie nach links in Richtung Mühlhölzleweg abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW einer 46-Jährigen, die mit ihrem Golf zum Überholen des vor ihr abbremsenden Twingo angesetzt hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 46-jährige Golffahrerin unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde die Fahrerlaubnis der Frau einbehalten. (ms)

Albstadt (ZAK): Zündelnde Kinder

Zündelnde Kinder haben am Mittwochnachmittag für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Ebingen gesorgt. Kurz nach 15 Uhr hatten ein zwölf Jahre alter Junge und sein Freund eine alte Matratze sowie Sperrmüll vor einem derzeit unbewohnten Haus in der Wilhelm-Dodel-Gasse in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten dies und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Die Polizei entdeckte die beiden Jungs in der Nähe des Hauses und konnte ein Feuerzeug bei ihnen sicherstellen. Der Zwölfjährige wurde im Anschluss seinem Vater übergeben. Neben der Matratze und dem Sperrmüll wurde die Hauswand durch den Rauch leicht beschädigt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell