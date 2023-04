Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brennender Lkw; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Brennender LKW

Ein technischer Defekt ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand im Motorraum einer Sattelzugmaschine am Mittwochmorgen in der Sirchinger Steige. Der 52 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war gegen 6.30 Uhr auf der L249 in Richtung Bad Urach unterwegs, als er plötzlich Rauch und Flammen aus dem Motorraum bemerkte. Noch bevor die durch Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, konnte der Fahrer den Brand selbst löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschätzbar. Der Sattelzug musste aufgrund des Motorschadens mit einem Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Zur Bergung des Fahrzeugs und zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Steige kurzzeitig gesperrt werden. (gj)

Tübingen (TÜ): Pkw kontra Fahrrad

Relativ glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, in der Straße Wennfelder Garten ereignet hat. Ein 26-jähriger Renault-Lenker übersah beim Ausparken eine 41 Jahre alter Radlerin, die hinter dem Pkw die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß mit dem lediglich Schrittgeschwindigkeit fahrenden Pkw stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich eine leichte Verletzung zu, die an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt werden konnten. Ein vier Jahre altes Kind, das auf dem Fahrradkindersitz gesessen und wie die 41-Jährige einen Helm getragen hatte, war glücklicherweise unversehrt geblieben. Es entstand nur geringfügiger Sachschaden. (gj)

Gomaringen (TÜ): Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück hat am Dienstagnachmittag ein Pkw-Lenker einen Verkehrsunfall verursacht. Der 30-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Ford rückwärts in die Bahnhofstraße ein, übersah dabei den Mercedes eines 88 Jahre alten Fahrers und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite. Die 87-jährige Beifahrerin im Mercedes erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie begab sich anschließend selbstständig zum Arzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell