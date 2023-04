Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (02. April) haben gegen 01:05 Uhr Polizeibeamte auf der B 236 eine 36-jährige Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Die Fahrerin war den Beamten zuvor aufgefallen, da sie die Bundesstraße in Richtung Grevenbrück in "Schlangenlinien" befuhr und mehrfach die Fahrbahnmarkierung überfuhr. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest stellten die Polizisten einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit fest. Die Autofahrerin wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher.

