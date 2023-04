Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 12-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Freitag (31. März) hat sich gegen 13:15 Uhr auf der Hollenbocker Straße in Heggen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Schülerin verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg die 12-Jährige aus einem Bus an der Haltestelle "Heggen, Ahauser Straße" aus. Anschließend wollte sie die Fahrbahn queren und betrat dafür hinter dem Bus die Fahrbahn. Ein dahinter fahrender 39-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Mädchen an. Die Schülerin stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

