Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Messer beschlagnahmt; Verkehrsunfälle; Kellerbrand

Reutlingen (ots)

Messer beschlagnahmt

Wegen eines psychisch auffälligen 62-Jährigen ist es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz im Bahnhof gekommen. Kurz nach 19 Uhr teilte ein Passant einer Polizeistreife mit, dass sich in der Bahnhofshalle ein Mann mit Messer aufhalte. Eine sofortige Überprüfung ergab, dass der 62-Jährige dort mit einem Cuttermesser in der Hand gestikulierte. Der Aufforderung, das Messer fallenzulassen und sich auf den Boden zu legen, kam der Mann nach und es wurden ihm Handschließen angelegt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Zu Bedrohungshandlungen gegenüber anderen war es den ersten Erkenntnissen nach nicht gekommen. (sm)

Eningen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag an der Kreuzung Arbachtal-/Grafentalstraße ereignet hat. Ein 74 Jahre alter Renault-Lenker befuhr gegen 10.15 Uhr die Grafentalstraße in Richtung Arbachtalstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des in Richtung Unterer Lindenhof fahrenden VW samt Anhänger eines 39-Jährigen. Verletzt wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß niemand. Der Renault musste abgeschleppt werden. (rn)

Wendlingen (ES): Kellerbrand

Zu einem Brand im Keller einer Firma sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am späten Montagabend in die Heinrich-Otto-Straße ausgerückt. Ein Hausmeister alarmierte kurz vor 23 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss der Firma bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften angerückt war, stellte den Strom ab und lüftete das Gebäude. Was zu der Rauchentwicklung geführt hat, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Pkw contra Pkw

Auf circa 23.000 Euro wird der Blechschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Kirchentellinsfurt entstanden ist. Kurz vor 17.30 Uhr wollte eine 42 Jahre alte Frau mit einem Citroen von einem Parkplatz in den Südring (K 6908) einbiegen, wobei es zur Kollision mit dem aus Richtung Wannweiler Straße kommenden Audi einer 22-Jährigen kam. Beide Pkw wurden dabei derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (mr)

