POL-ME: 32-Jährige Autofahrerin nach Alleinunfall schwer verletzt - Mettmann - 2209072

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (14. September 2022) kam es auf der Düsseldorfer Straße in Mettmann im Bereich einer Kurve zu einem Autounfall. Hierbei überschlug sich eine 32-jährige Mettmannerin mit ihrem Auto und wurde dabei schwer verletzt.

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach 10 Uhr war die Frau mit ihrem Ford Fiesta auf leicht abschüssiger und regennasser Fahrbahn von Mettmann aus über die Düsseldorfer Straße (B7) in Richtung Düsseldorf gefahren. Hierbei verlor sie im Bereich einer Kurve an einer Baumschule die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich überschlug und rechts auf dem Grünstreifen auf der Fahrzeugseite zum Stehen kam.

Zeugen alarmierten umgehend Rettungskräfte und die Polizei. Zufälligerweise fuhr in dem Moment auch ein Lkw eines örtlichen Abschleppunternehmens an der Unfallstelle vorbei, der dabei half, noch vor Eintreffen der Polizei das Auto wieder auf die Räder zu stellen. Unterdessen musste die Feuerwehr eine Tür des Fiestas aufflexen, weil sich der Wagen aufgrund des Unfall nicht mehr per Hand öffnen ließ.

Nachdem die noch ansprechbare Fahrerin aus ihrem Autowrack geborgen wurde, wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

Die B7 war im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen für etwa eine Stunde lang komplett gesperrt, was zu Staus im morgendlichen Verkehr führte. Der Fiesta der Düsseldorferin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Weshalb die Frau die Kontrolle verloren hat, ist aktuell noch Gegenstand der eingeleiteten Unfallermittlungen.

