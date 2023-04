Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Raubdelikt; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Fahrzeugaufbruch

Reutlingen (ots)

Brand in Wohnung

Der Akku eines E-Bikes ist in der Nacht zum Montag in einer Wohnung im Hammerweg in Brand geraten. Den ersten Erkenntnissen nach entzündete sich gegen 2.45 Uhr der Akku beim Laden, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr Reutlingen, die mit einem Löschzug vor Ort war, löschte den Brand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Reutlingen (RT): 14-Jährigen angegangen

Wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Sonntagnachmittag, nachdem ein 14-Jähriger auf dem Festplatz Bösmannsäcker von mehreren Bekannten angegangen wurde. Der Jugendliche hielt sich gegen 15.15 Uhr im Bereich des Eingangs auf, wo er auf drei Bekannte traf. Diese sollen ihm anschließend auf den Festplatz gefolgt sein, ihn festgehalten und damit gedroht haben, ihn zu schlagen. Zudem soll einer der Angreifer den 14-Jährigen dazu aufgefordert haben, seine Bauchtasche auszuhändigen. Dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Er blieb unverletzt. Eine Zeugin, die auf den Vorfall aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei. (rn)

Reutlingen-Betzingen (RT): Einbruch in Ladengeschäft

Am Sonntagabend ist ein bislang Unbekannter in ein Ladengeschäft in der Markwiesenstraße eingebrochen. Der Täter warf gegen 21 Uhr mit brachialer Gewalt einen Gullydeckel durch die Schaufensterscheibe und zertrümmerte diese. Daraufhin entwendete er ersten Erkenntnissen zufolge Gegenstände aus der Auslage und flüchtete. Die sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (gj)

Trochtelfingen (RT): Kollision mit Wohnwagen-Gespann

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag auf der B313 gekommen. Gegen 10.30 Uhr war ein 69-jähriger Volvo-Lenker auf der Bundesstraße in Richtung Engstingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 69-Jährige aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem Pkw im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wohnwagen-Gespann eines 75 Jahre alten Mercedes-Fahrers, der noch vergeblich versucht hatte, zu bremsen und auszuweichen. Durch den heftigen Zusammenstoß riss der Wohnwagen vom Pkw ab und landete im Grünstreifen. Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den beteiligten Pkw und dem Wohnwagen entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. (gj)

Plochingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus in der Beethovenstraße ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. Am Samstag, zwischen elf Uhr und 17 Uhr, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und drang so ins Gebäude ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Täter jedoch nichts. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (mr)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Küchenbrand

Zum Brand in der Küche einer Wohnung sind die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag in den Spessartweg ausgerückt. Kurz vor 14.15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert, nachdem im ersten Obergeschoss des Reihenhauses möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts an einem Küchengerät ein Feuer ausgebrochen war. Der 62-jährige Bewohner hatte sich auf den Balkon begeben und wurde über eine Leiter von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gerettet. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und blieb den ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht und ein Ausbreiten auf weiteres Inventar und andere Räume verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. (sm)

Lenningen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwerste Verletzungen hat ein 60 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Gutenberger Steige erlitten. Der Biker befuhr mit seiner BMW kurz nach 14 Uhr die B465 von Gutenberg in Richtung Schopfloch. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte er dabei ein vorausfahrendes Wohnmobil überholen. Offenbar kurz nach dem Ausscheren kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes A45 eines 36-Jährigen, der noch versucht hatte, mit seinem Pkw auszuweichen. Der 60-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 36 Jahre alte Autofahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schock. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 38.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung mit einem Spezialfahrzeug musste die Gutenberger Steige bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Neben einem Rettungshubschrauber und vier weiteren Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren auch die Bergwacht mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften sowie die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere die jeweiligen Lenker des Wohnmobils und eines Mercedes, die die Steige ebenfalls in Richtung Schopfloch befahren haben sollen, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420, zu melden. (rn)

Unterensingen (ES): Gartenlauben aufgebrochen

Im Lauf des Wochenendes haben Unbekannte zwei Gartenlauben auf einem Grundstück in der Nürtinger Straße zwischen Unterensingen und Oberensingen aufgebrochen. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, brach der Einbrecher die Türen zu den beiden Lauben auf und entwendete daraus verschiedene Gartengeräte sowie drei Motorsägen. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

Wernau (ES): Werkzeug gestohlen

Werkzeug im Wert von etwa 4.000 Euro ist im Lauf des Wochenendes aus einem in der Friedrich-List-Straße abgestellten Transporter gestohlen worden. Zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 13.20 Uhr, beschädigte ein Unbekannter die Heckschreibe des Firmenfahrzeugs. Anschließend gelang es ihm offenbar, die Türe zu öffnen und in dem Baustellenfahrzeug befindliches Werkzeug zu stehlen. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang zu einem Werkzeugdiebstahl aus einem Fiat Ducato bestehen könnte, der von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz Bruckenwasen abgestellt war. An dem Firmenfahrzeug war ebenfalls die Heckscheibe beschädigt worden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Wernau (ES): Gegen Leitplanken geprallt

Ein sogenannter Sekundenschlaf hat ersten Erkenntnissen nach am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der B313 geführt. Ein 20-Jähriger befuhr kurz vor zwölf Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Im Bereich des Plochinger Dreiecks schlief er offenbar kurz ein und kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet der BMW ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Eine 39 Jahre alte Mitfahrerin und ein drei Monate alter Säugling blieben nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich unverletzt, wurden jedoch zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): In Häuser eingebrochen (Zeugenaufruf)

In mehrere Häuser im Ortsteil Kiebingen ist im Lauf der vergangenen Woche eingebrochen worden. Eine Zeugin verständigte am Sonntagvormittag die Polizei, nachdem sie einen Einbruch in ein Wohnhaus eines Angehörigen in der Sonnenbergstraße bemerkt hatte. Über eine Tür hatte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft und dort Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Wie sich bei einer anschließenden Überprüfung herausstellte, war auch in zwei weitere Häuser in der Nähe eingebrochen worden. Entwendet wurde daraus nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Laufe der vergangenen Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 zu melden. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt geblieben ist eine 48-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zwischen Mähringen und Jettenburg. Die Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem BMW auf der K6907 in Fahrtrichtung Jettenburg unterwegs, als sie zunächst nur leicht ins Bankett geriet. Beim Gegenlenken kam sie ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Baum kollidierte und im Graben stehenblieb. Der Rettungsdienst untersuchte sie vor Ort. Ihr BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell