Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verwirrte Person läuft auf viel befahrene Straße zu - Passant verhindert möglicherweise schlimmeres+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag den 20.12. kam es gegen 16:00 Uhr am Coronatestzentrum des Klinikzentrums Westerstede zu einem Sachverhalt, bei dem durch die geistesgegenwärtige Reaktion eines 50-jährigen Westersteders möglicherweise ein Verkehrsunfall mit Personenschaden verhindert wurde. Eine 27-jährige Frau aus Bad Zwischenahn löste am Testzentrum einen Polizeieinsatz aus, da sie die hier anwesenden Personen anschrie und grundlos beschimpfte. Bereits vor Eintreffen der Beamten hatte sich die junge Frau jedoch wieder entfernt. Als die Beamten diese auf dem Parkplatz erneut entdecken konnten, wurde die Dame zwecks Klärung der Sachlage durch die Beamten aus einigen Metern Entfernung angesprochen- was diese als Anlass nahm, laut brüllend zielstrebig in Richtung der Langen Straße zu sprinten. Da die Polizisten zunächst einige Meter aufzuholen hatten, bestand durchaus die Gefahr, dass die 27-jährige bei Erreichen der viel befahrenen Straße von einem Fahrzeug erfasst worden wäre. Ein in der Freizeit befindlicher Mitarbeiter des Rettungsdienstes erkannte die Situation und erreichte wenige Sekunden vor der verwirrten Frau die Straße. Hier machte er durch Gesten und lautes Rufen den Verkehr auf sich aufmerksam und brachte diesen zum Stehen. Anschließend unterstütze er die Beamten bei der Fixierung und Beruhigung der Bad Zwischenahnerin, bis diese durch ein zufällig vorbeikommendes Fahrzeug des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt und der Notaufnahme des Klinikzentrums für weitere Maßnahmen zugeführt werden konnte. Die Einsatzkräfte bedanken sich an dieser Stelle nochmals für die gezeigte Zivilcourage!

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell