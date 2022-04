POL-EL: Nordhorn - Reifen zerstochen

Haren (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Haren in der Dorfstraße zu einem Brand. Durch die vermutlich unsachgemäße Entsorgung von Holzkohle geriet eine Mülltonne in Brand. Die Feuerwehr Rütenbrock war mit drei Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften vor Ort. Dabei wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

