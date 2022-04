Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots)

Zwischen dem 17. und 23. April kam es in Lingen in der Bernhard-Lohmann-Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter beschädigten im Eingangsbereich der Christ-König-Kirche einen Holzkasten, um an das Innere einer dort befindlichen Metallkassette zu gelangen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Beute machten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell