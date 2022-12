Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht auf A 29 vom 19.12.2022

Oldenburg (ots)

Am 19.12.2022 gegen 18.25 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe des Parkplatzes Bornhorster Wiesen. Ein Transporter und ein Pkw befahren hintereinander den Hauptfahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück. Ein, den Verkehrsteilnehmenden vorausfahrender weißer Sprinter sei plötzlich nach rechts auf den Standstreifen gefahren und habe dann nach links über den Haupt- und Überholfahrstreifen ausgeholt, um in entgegengesetzter Fahrtrichtung über die Ausfahrt des Parkplatzes Bornhorster Wiesen auf den Parkplatz zu fahren. Dabei habe der Fahrer des Transporters stark abbremsen nach links ausweichen müssen, um nicht mit dem Sprinter zu kollidieren. Hierbei prallte er gegen die Mittelschutzplanke. Die Pkw-Fahrerin habe ebenfalls stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Nach dem Unfall setzte der Sprinter seine Fahrt auf der A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück fort. Die Pkw-Fahrerin teilte der Polizei mit, dass sich zwei männliche Personen in dem Sprinter befunden haben sollen. Die Polizei bittet darum, Hinweise auf den flüchtigen Sprinter unter der Telefonnummer 04402/933115 bekannt zu geben.

