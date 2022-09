Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Roller gestohlen und aufgefunden, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Polizeibeamten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei bis bislang Unbekannte, welche in einer Tiefgarage in der Bergstraße zwei Roller mit verschiedenen Werkzeugen bearbeitet haben sollen. Beim Eintreffen der Streife gegen 04:40 Uhr flüchteten die beiden Heranwachsenden in eine unbekannte Richtung. Nach aktuellem Sachstand sollen die unbekannten Personen die beiden Zweiräder entwendet und in die Tiefgarage gebracht haben. Einer der beiden Langfinger müsste etwa 20 Jahre alt gewesen sein und eine blaue Jeans sowie ein helles Oberteil getragen haben. Der andere soll im jugendlichen Alter gewesen sein und längere, dunkle Haare haben Der etwa 180 cm große Unbekannte war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Pullover. Zeugen, welche Hinweise zum Diebstahlhergang, oder zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Rufnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

