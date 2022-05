Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Geldkassette sichergestellt

Lockweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Nordsaarland sucht den Eigentümer einer dunkelgrauen Geldkassette. Am Nachmittag des 11.05.2022 stellten Beamte dieser Polizeidienststelle die aufgebrochene Geldkassette bei einem 39-jährigen Mann in Lockweiler sicher. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer noch nicht ermittelt werden. Die Kassette könnte bei einem Einbruch oder einer Diebstahlshandlung entwendet worden sein. Hinweise auf den Eigentümer der Kassette werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871 9001233 erbeten. Wem wurde in der Vergangenheit eine solche Geldkassette entwendet?

