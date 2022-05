Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Dicker Fisch im Netz

Wadrill (ots)

Den Sonntagmorgen hatte sich ein 25-jähriger Mann anders vorgestellt. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vor. Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten am 15.05.2022 ermitteln, dass sich der Mann in einem Wohnhaus in Wadrill aufhielt. Da der Mann auf Läuten, Klopfen und Rufen nicht öffnete, wurde ein Schlüsseldienst hinzugerufen, welcher begann, die Haustür zu öffnen. Hierauf riss der Gesuchte von innen die Tür auf und beschwerte sich lautstark über die Türöffnung. Die eingesetzten Beamten erklärten dem Gesuchten um 08.15 Uhr die Festnahme. Bei ihm wurden geringe Mengen an Amphetaminen und Cannabis beschlagnahmt. Im Geldbeutel hatte der Mann einen offensichtlich gefälschten Impfausweis und zwei ihm nicht gehörende Kreditkarten. Während der polizeilichen Maßnahme beleidigte der Festgenommene mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Er randalierte in der Gewahrsamszelle und wurde gleich nach Erledigung der Formalitäten der Justizvollzugsanstalt Ottweiler zugeführt. Den Mann erwarten jetzt Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, der Beleidigung und wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Zu den sichergestellten Kreditkarten, welche auf andere Personen ausgestellt sind, laufen weitere Ermittlungen. Hier kommen Diebstahls- oder Unterschlagungshandlungen in Betracht, was jedoch noch ausermittelt werden muss.

