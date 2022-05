Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Trunkenheitsfahrten im Nordsaarland

Gehweiler / Niederlosheim (ots)

In der Nacht zu Samstag fiel einer Polizeistreife ein in starken Schlangenlinien geführter Pkw in Gehweiler auf. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle torkelte die Fahrerin beim Aussteigen. Sie hatte deutlich dem Alkohol zugesprochen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Für einen weiteren Fahrzeugführer endete seine Trunkenheitsfahrt nicht folgenlos. Der männliche Fahrer kam auf der B268 im Baustellenbereich in Niederlosheim von der Fahrbahn ab und kollidierte mit vier Warnbaken. Der Pkw war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

