Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schwarzrheindorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Bonn (ots)

Am Montagabend (13.12.2021) wurden der Bonner Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Bonn-Schwarzrheindorf gemeldet.

Gegen 19:25 Uhr wurde zunächst ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wittestraße festgestellt. Zwischen 09:30 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt waren Unbekannte durch ein aufgebrochenes Wohnzimmerfenster in die Räume gelangt und hatten diese zielgerichtet durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Anschließend entkamen die Einbrecher unbemerkt.

Um 20:30 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in Schwarzrheindorf gemeldet: Zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr hatten Unbekannte die Balkontüre einer Mehrfamilienhauswohnung in der Arnoldstraße aufgebrochen und Bargeld sowie einen Computer entwendet. Auch hier entkamen die Einbrecher unbemerkt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

