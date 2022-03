LPI-J: Brand in Wohnheim

Weimar (ots) - Mit orangener Farbe besprühte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein unbekannter Täter die Außenspiegel eines in der Meyerstraße abgestellten Ford. Dessen nicht genug wurde auch die Dachantenne des Fahrzeuges entwendet. In Summe entstand an dem Wagen Sachschaden in Höhe von mindestens 350 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

