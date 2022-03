Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beutegut im Wert von 1,10 Euro

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Kinder im Alter von 9 und 7 Jahren bedienten sich am Dienstagabend aus einem Einkaufsmarkt in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf. Die beiden Jungs betraten den Markt, als der Ältere sich zwei Kaugummiburger im Wert von 1,10 Euro in die Jackentasche steckte. Anschließend verließen die Beiden den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Durch einen Zeugen wurde der Diebstahl beobachtet und die Polizei hinzugerufen, da die beiden Jungs keinerlei Angaben zu ihrer Person machten. Folglich wurden die zwei Streuner durch die Polizei eingesackt und an ihre Eltern übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell