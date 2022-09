Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Fahren unter Alkoholeinfluss

Achern (ots)

Am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mercedes-Fahrer in Oberachern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Nachdem der Autofahrer nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei reagierte, fand die Kontrolle an seiner Wohnanschrift statt. Beim Versuch das Fahrzeug in die Garage zu lenken, stieß der Mann gegen den im Hof stehenden Streifenwagen. Nach einem durchgeführter Atemalkoholtest mit einen Wert von über 1,2 Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell