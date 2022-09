Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Gaststätte, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 8:30 Uhr in eine Gaststätte in der Jahnallee. Der Täter hebelte mit noch unbekanntem Werkzeug die Hintertür des Lokals auf und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht sowie mehrere Spirituosen und Kleingeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

