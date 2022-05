Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Firma - Weyhe, Betrunkener Lkw-Fahrer - Sulingen, Bauwagen aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Firma

In der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Unternehmen in der Proppstraße in Stuhr-Groß Mackenstedt. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mittels Durchtrennen eines Maschendrahtzaunes unbefugten Zutritt auf das Firmengelände. Anschließend drang er gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Geschäftsraum. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Weyhe - Betrunkener Lkw-Fahrer

Mittwochnacht gegen 3 Uhr wurde der Polizei durch einen Mitarbeiter ein möglicherweise betrunkener LKW-Fahrer in einem Verteilzentrum in Weyhe-Dreye gemeldet. Der Fahrer konnte samt Lkw an der Örtlichkeit angetroffen und von den Beamten kontrolliert werden. Der 45-jährige Pole gab an, als Lkw-Fahrer für eine Speditionsfirma tätig zu sein. Während der Kontrolle stellten die Beamten bereits einen starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt sowie die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein beschlagnahmt.

Sulingen - Bauwagen aufgebrochen

In der Zeit von Montag, 16.15 Uhr, bis Dienstag, 06.50 Uhr, wurden auf einer Baustelle im Bereich der Südstraße in Sulingen zwei Baucontainer aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten u.a. zwei Schlüssel von Baufahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

