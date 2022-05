Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Herrenloser Pkw auf Parkplatz - Sulingen, Einbruch in Testzentrum ---

Twistringen - Herrenloser PKW richtet hohen Schaden an

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr verursachte ein herrenloser Pkw auf einem Parkplatz in Twistringen für hohen Sachschaden. Ein 62-jähriger Twistringer hatte seinen Pkw Audi A4 auf einem Parkplatz an der Kirchstraße abgestellt und vergessen, ihn gegen Wegrollen zu sichern. Da er weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen hatte, machte sich der Wagen bei dem dortigen Gefälle "selbstständig" und rollte rückwärts erst gegen einen weiteren Audi, dann gegen einen Mülleimer und zum Schluss blieb er an einem Grenzstein hängen. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5000 Euro.

Drebber - Urkundenfälschung

Ohne Führerschein, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mit falschen Kennzeichen war ein 29-Jähriger mit einem Pkw am Sonntag gegen 17.00 Uhr in eine Polizeikontrolle geraten. In der Straße Brockstreck kontrollierte die Polizei den 29-Jährigen. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorweisen. Damit nicht genug, am Pkw hatte er Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht. Die Polizei stellte die Kennzeichen sicher. Den 29-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Strafanzeigen.

Sulingen - Einbruch in Testzentrum

Unbekannte sind im Zeitraum vom Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 07:30 Uhr, in das Corona-Testzentrum in Sulingen, Lange Straße, eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 1100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0 entgegen.

