POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 22.05.2022

Trunkenheitsfahrt Ein 34-järiger Mann aus Wetschen wurde am Samstag, 21.05.2022, gegen 21:25 Uhr in Diepholz auf der Bremer Straße mit seinem PKW fahrend angetroffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, daß der Mann erheblich unter Alkoholeinfluß stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall Zu einem Verkehrsunsfall kam es am Freitag, 20.05.2022, gegen 09:35 Uhr in Diepholz in der Langen Straße in Diepholz. Hier befuhr eine 21-jährige Radfahrerin aus Diepholz die Lange Straße aus Richtung Hinterstraße kommend weiter in Richtung Schloß. In der dortigen abknickenden Vorfahrt der Hinterstraße zur Langen Straße wurde sie dann von einem 71-jährigen PKW-Fahrer aus Steinfeld erfaßt, der von der Langen Straße aus Richtung CeKa kommend nach links auf die Hinterstraße aufbiegen wollte und wartepflichtig gegenüber der Radfahrerin war. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Sachbeschädigung In der Zeit vom 21.05.2022, 22:00 Uhr bis 22.05.2022, 08:15 Uhr kam es in 49459 Lembruch, Birkenallee zu einer Sachbeschädigung. Ein Bauzaun würde über eine Länge von 100 Metern umgekippt und fiel u.a. auf eine Planierraupe. Des Weiteren wurde ein Verkehrszeichen im Einmündungsbereich zur Straße "Auf der Masch" abgerissen und in die Baugrube geworfen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 05441/971-0 entgegen.

PK Syke und PK Sulingen

---Fehlanzeige---

PK Weyhe

1.

Aufgebrochene Sattelauflieger Am Samstag, in der Zeit von 3:00 - 4:00 h, wurden mehrere Sattelauflieger, die auf einem Parkplatz an der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum/Nord abgestellt waren, aufgebrochen. Die Täter mußten sich dazu auf das umzäunte Betriebsgelände einer Spedition begeben. Ob und was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Allerdings befanden sich nur waren von geringem Wert in den Containern.

2.

Betrunkener Autofahrer Am heutigen Sonntag, gg. 01:35 h, wurde ein Dacia mit WTM-Kennzeichen in Stuhr-Stuhrbaum kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, daß der Fahrer unter Alkoholeinfluß stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 24-jährigen wurde sowohl eine Blutporbe, als auch sein Führerschein abgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

3.

Unfallflucht Am Samstag, in der Zeit von 17:30 - 17:40 h, ereignete sich in Weyhe-Kirchweyhe, in der Coulainer Allee, eine Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter VW Tiguan wurde von einem anderen Kfz angefahren. Dabei entstand ein Schaden von ca. 5.000,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

4.

Unerlaubte Strandparty wird durch Polizei aufgelöst Am Samstagabend gg. 19:00 h wurde die Polizei auf eine nicht genehmigte Party größeren Ausmaßes aufmerksam. Wie schon mehrfach in den Vorjahren versuchte ein Veranstalter aus Bremen an einem See in Weyhe-Dreye eine große Party zu organisieren. Bei Eintreffen der Polizei waren schon zahlreiche Besucher, als auch reichlich Equipment vor Ort. Da es sich dort um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, sind solche Aktivitäten untersagt. Nach Aufforderung entfernten sich die Besucher; der Veranstalter räumte sein Equipment zusammen und suchte sich vermutlich einen anderen Veranstaltungsort.

